الحبتور يغرد خارج السرب ويتأهل منفرداً ومبكراً إلى نهائي الكأس الفضية

غرد فريق الحبتور للبولو خارج السرب بعد أن حقق العلامة الكاملة وفاز في مبارياته الثلاث في ختام الدور التمهيدي لبطولة كأس دبي الفضية 2024، ليتأهل منفرداً ومبكراً إلى المباراة الختامية للكأس، المقرر لها الثالث من فبراير المقبل.

جاء ذلك بعد أن حقق فريق الحبتور فوزاً غالياً بتخطيه عقبة فريق الإمارات «العنيد والقوي» بنتيجة 11 ونصف جول مقابل تسعة أهداف في مباراة قوية ومثيرة لم تحسم نتيجتها إلا في الشوط الخامس، وستلعب الفرق الثلاثة «الإمارات والذئاب وبنجاش» ضربات جزائية لفك الارتباط بينها بعد أن تساوت جميعاً في عدد النقاط، بواقع «نقطتين لكل منها»، وسوف يلعب الأول والثاني من ضربات الجزاء في الدور قبل النهائي، والفائز منهما سوف يلعب أمام الحبتور المتأهل سلفاً، أما الفريق الخاسر فسوف يلعب على كأس الترضية أمام الفريق صاحب المركز الرابع في ضربات الجزاء.

فوز الرمق الأخير

وكان فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور قد حقق فوزاً صعباً على فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولعب بنيامين بانيلو (7 جول)، لاعب الذئاب، مع فريق الحبتور بديلاً لـ«باتيستا بايوجار» (8)، الذي أصيب في المباراة الماضية أمام الذئاب؛ لذلك بدا الحبتور المباراة وفي رصيده نصف جول بسبب فارق التصنيف (19 جول)، بينما فريق الإمارات (20 جول).

المباراة جاءت مثيرة وقوية واتسمت بالكفاح والندية في معظم فتراتها، وحاول فيها فريق الإمارات الخروج فائزاً ليضمن التأهل المباشر إلى النهائي، وظل محتفظاً بتقدمه في النتيجة ما عدا نهاية الشوط الثاني الذي شهد تقدم الحبتور لأول مرة بنصف جول، ويعود فريق الإمارات للتقدم قبل نهاية الشوط الخامس الأخير عندما قلب فريق الحبتور الموازين وسط إثارة وتحدٍّ وبشكل مفاجئ منه الفوز في الرمق الأخير بفارق التصنيف بنصف جول في نهاية اللقاء، في الوقت الذي أهدر خلاله فريق الإمارات فرصة الفوز ولم يحافظ على تقدمه، ولعل فوز فريق الحبتور يعود إلى جماعية الأداء وهدوء الأعصاب.

الذئاب تخطف الفوز

المباراة التي جمعت بين فريق ذئاب دبي كافو، بقيادة حبتور الحبتور، وفريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، حقق فريق الذئاب فوزاً مهماً بشق الأنفس أدخله في دائرة المنافسة مع الكبار، بينما حرم فريق بنجاش من الانفراد بالمركز الثاني في البطولة بعد هذه الخسارة، لتحسم أمر الترتيب ضربات الجزاء بين الفرق الثلاثة.

سعادة

وأعرب محمد الحبتور، قائد فريق الحبتور، عن سعادته بالفوز أمام فريق الإمارات، مشيداً بأداء الفريقين، وقال إنه يعتبر المباراة بمثابة نهائي مبكر؛ لما يتمتع به الفريقان من مستوى متميز وأداء ثابت طوال البطولة.

وانتهز الحبتور الفرصة وهنأ فريق بن دري بالتأهل إلى المباراة النهائية ليلعب مع الفائز من مباراة غنتوت وإيه إم في بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

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