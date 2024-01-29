التاريخ سلسلة متصلة من الأحداث

يطيب للبعض عند الحديث عن التاريخ، أو بصفة خاصة عند تناول موضوع التراث، أن يكون حديثه متعالياً، معتقداً أن هذا التاريخ وكل ما يحمله من خبرات وتجارب، لا فائدة أو لا طائل من ورائه، وهناك من يرى أن التاريخ أو الاهتمام بالتراث، هو تجديف ضد التطور، وضد الحداثة والرقي، وهذه الأصوات نشهدها ونسمعها يومياً، وهي لا تكاد تنقطع أو تصمت، وحول هذه النقطة تحديداً، هناك مقالات تكتب بشكل مستمر..

لا تعد مثل هذه الآراء ذات منطقية علمية، ولا تحمل في جوانبها مستنداً وأرضية صلبة عند النقاش والحوار، أصحاب مثل هذا الرأي يرفضون الواقع، يرفضون التصديق بأن رعاية التراث والإعلاء من التاريخ بصفة عامة، لا يتعارض ولا يسبب أي نكوص أو تراجع عن خطط التنمية، ولا يبطئ مسيرة الرقي الحضاري لأي دولة، أو لأي مجتمع.. والأمثلة عديدة ومتنوعة، ولكنني لن أذهب بعيداً، حيث أتوقف عند نموذج مشرق وخلاب بين إدماج التراث مع الحداثة، في صهر الماضي مع الحاضر والمستقبل، في التطور والتقدم، مع المحافظة على القديم الموروث، إنها دولة الإمارات، التي ستشاهد في مختلف أرجائها المباني الحديثة، وفي اللحظة نفسها القديمة، وستشاهد السفن والقوارب واليخوت الحديثة منتشرة في الموانئ وعرض البحر، وأيضاً ستشاهد السفن الخشبية القديمة التي تبحر بأشرعتها البيضاء الكبيرة في جمال أخاذ مبهر، وأنت تشاهدها تبحر بكل نعومة وانسيابية، جنباً إلى جنب مع كل هذه الثورة التطورية التي نعيشها.

يمكنك التجول والتسوق في أسواق يملأها عبق الماضي والتاريخ، بكل ما تعني الكلمة، أسواق تراثية تبيع سلعاً متنوعة، لتذكر بالأيام الماضية التي عاشها الآباء والأجداد، وفي اللحظة نفسها، ستجد أكثر وأكبر مراكز التسوق تميزاً وتطوراً على مستوى العالم، ستجد مطاعم متخصصة في تقديم مختلف الطبخات التي كانت سائدة في أزمان ماضية، وفي اللحظة نفسها، تنتشر مختلف المطاعم من مختلف المطابخ العالمية، هذا التمازج بين الماضي والحاضر، هو الوقود الذي قاد نحو مستقبل مشرق، وهو لبنة من لبنات النجاح الذي تحقق لبلادنا الحبيبة، لأن الرؤية كانت واضحة منذ بداية التأسيس، فهذا هو الوالد الراحل المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنذ وقت مبكر جداً من عمر بلادنا، وتحديداً في عام 1976 م، وخلال اجتماعه، رحمه الله، بأعضاء لجنة تراث وتاريخ الدولة، قال: «إن التاريخ سلسلة متصلة من الأحداث، وما الحاضر إلا امتداد للماضي، ومن لا يعرف ماضيه، لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله.

فمن الماضي نتعلم ونكتسب الخبرة، ونستفيد من الدروس والنتائج، فنأخذ الأفضل وما يناسب حاجاتنا الحاضرة، ونتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآباء والأجداد».

بمثل هذه الرؤية الواضحة نحو الماضي ونحو التاريخ، سارت بلادنا، بمثل هذا الفهم العميق لوظيفة التراث، تميزت بلادنا وارتقت، بل إنها اختصرت على نفسها الكثير من التجارب الفاشلة أو غير الناجحة التي مرت بها الأمم والمجتمعات في أزمنة غابرة.. نجحت وتفوقت الإمارات، لأنها تستند على تجارب ماضية وخبرات ماضية، فتجنبت الأخطاء، ودعمت كل ما من شأنه أن يوجه ويوقد نحو النجاح، ويحقق التميز.. هذه وظيفة التراث وما يختزله من خبرات وثقافة ومفاهيم ومعارف لا تعد ولا تحصى، جميعها بمثابة كنوز معرفية وحياتية، الجميع في أمسّ الحاجة لها، التراث يمنحنا ضوءاً نحو المستقبل، ينير الطريق، ويوضح المعالم بشكل دقيق.