بعد مقتل جنود أمريكيين.. أوستن يتعهد باتخاذ كل الإجراءات الضرورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأمريكية، معبراً عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوماً بطائرة مسيرة أمس الأحد، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.
وقال أوستن في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون): "دعوني أبدأ بالتعبير عن بغضبي وأسفي على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين شجعان في الأردن وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا".
وأضاف: "لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأمريكية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".
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