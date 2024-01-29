بعد مقتل جنود أمريكيين.. أوستن يتعهد باتخاذ كل الإجراءات الضرورية

تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأمريكية، معبراً عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوماً بطائرة مسيرة أمس الأحد، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.

وقال أوستن في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون): "دعوني أبدأ بالتعبير عن بغضبي وأسفي على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين شجعان في الأردن وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا".

وأضاف: "لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأمريكية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".

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