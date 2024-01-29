5 ملايين دولار مكافأة أمريكية للإرشاد على وزير سوداني سابق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن واشنطن أدرجت وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدّم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.

وأوضحت الوزارة أن هارون، الذي كان وزيراً إبان حكم عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004.

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