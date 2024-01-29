5 ملايين دولار مكافأة أمريكية للإرشاد على وزير سوداني سابق

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن واشنطن أدرجت وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدّم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.
وأوضحت الوزارة أن هارون، الذي كان وزيراً إبان حكم عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004.
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