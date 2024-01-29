«الشارقة للتعليم الخاص» تطلق المرحلة الثانية من «إتقان» لمراجعة جودة أداء المدارس

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المرحلة الثانية من برنامج «إتقان»، الهادف إلى مراجعة جودة أداء المدارس، خلال الحفل الذي حضره عبدالله المرزوقي، المستشار التربوي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعائشة العويس، مدير برنامج إتقان، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات في الهيئة، وخبراء التقييم والتحسين المدرسي والشركة المنفذة لزيارات المراجعة، مستبقة ذلك بعقد جلسة تعريفية شملت مديري المدارس الخاصة، إضافة إلى المدارس المشاركة في المرحلة الثانية من زيارات مراجعة أداء المدارس.

واستعرضت الهيئة أمام مديري المدارس الخاصة سبل إجراءات ضمان الجودة، كما أطلعتهم على مراحل عملية مراجعة الأداء قبل وأثناء وبعد انتهاء العملية، إضافة إلى تعريفهم بمعايير الرقابة والتقييم المدرسي، فضلاً عن المشاهدات الصفية والمقابلات، والاطلاع على نماذج الأعمال، إلى جانب تقرير زيارة مراجعة أداء المدارس.

وأكد المرزوقي أهمية الاجتماعات التي تسبق تنفيذ مراحل برنامج «إتقان»، لكونها تتيح فرصة للمشاركين بطرح آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تحقيق أهداف واستراتيجيات الهيئة الساعية إلى تطوير المنظومة التعليمية من خلال تعزيز جودة التعليم الخاص وتطوير أدواته، وشدد على أن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «إتقان» يعكس التزام الهيئة الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة في المدارس الخاصة، عبر الارتقاء بالجوانب الإيجابية وتحسين الأداء في المجالات التي تحتاج إلى تطوير.

وبدورها أضافت عائشة العويس أن برنامج «إتقان» يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين مستوى التعليم الخاص في الشارقة، لما يقدمه من فرصة للمدارس لتحسين أدائها وتحقيق التميز في خدماتها، بما ينعكس عليها كمؤسسة خاصة بالإيجاب، ويعزز من فرص مواصلة تحقيق المخرجات الأكاديمية التي تطمح إليها الهيئة والمدارس الخاصة المنضوية تحت مظلتها، لافتاً إلى أهمية البرنامج ودوره المحوري في تحقيق مخرجات أكاديمية مستدامة.

وتستمر المرحلة الثانية من «إتقان» الذي انطلق هذا الشهر حتى مارس المقبل، حيث سيتم تنفيذ زيارات أسبوعية تشمل 64 مدرسة خاصة في إمارة الشارقة، مستهدفة 8 مناهج دراسية مختلفة، ويتضمن البرنامج آليات تقييم متقدمة، حيث سيقوم فريق المراجعة بزيارات صفية دورية، ومراجعة وثائق المدارس، وحضور أنشطتها، إضافة إلى تحليل نتائج استطلاعات الرأي التي تُرسل لأهالي الطلاب على شكل استبانة، وتقديم تقرير شامل يحدد مستوى المدرسة ونقاط قوتها، إضافة إلى التوصيات للتحسين.

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