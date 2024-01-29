دبي الطبية تصدر تقريراً حول نمو قطاع الرعاية الصحية على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024

أصدرت سلطة مدينة دبي الطبية - الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية - اليوم تقريراً بعنوان "أبرز ملامح منظومة الرعاية الصحية في دبي" والذي يقدم تحليلات هامة ومؤشرات نمو قوية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

ويسلط التقرير الجديد - الذي تم إصداره على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2024 " الذي انطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي - الضوء على التزام مدينة دبي الطبية بتعزيز منظومة الرعاية الصحية الحيوي ومنهجيتها في تمكين تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعاون مع المنظمات الدولية.

وتعكس النتائج الرئيسية التي يقدمها التقرير الدور الرئيسي الذي تلعبه مدينة دبي الطبية بصفتها الوجهة المتخصصة في استثمارات قطاع الرعاية الصحية في دبي حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع عائدات المدينة الطبية من عام 2020 وحتى 2024 وفق معدل نمو سنوي مركب قدره 16%.

ويؤكد هذا الارتفاع التزام مدينة دبي الطبية الراسخ بضمان كفاءة منظومتها واستدامتها ويبرز ثقة أبرز المستثمرين المحليين والعالميين في مجال الرعاية الصحية بقدرتها على تمكين فرص النمو في القطاع الصحي الحيوي في دبي.

كما يشير التقرير إلى النمو اللافت لقطاع الرعاية الصحية في دبي والزيادة الكبيرة في النفقات المخصصة له لدى القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

وتظهر التوقعات وصول إنفاق القطاع العام إلى 104 مليار درهم والقطاع الخاص إلى 22 مليار درهم بحلول عام 2027 وفق معدل نمو سنوي مركب 7.5% و8.8% على التوالي.

ويلقي التقرير الضوء على التوسع الذي تقوم به مدينة دبي الطبية في إطار المرحلة الثانية والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين منظومة الرعاية الصحية والرعاية الوقائية والرفاهية وأسلوب الحياة العصري. ونجحت المرحلة الثانية التي تمتد على مساحة 22 مليون قدم مربعة في استقطاب استثمارات استراتيجية بقيمة 1.03 مليار درهم منذ عام 2019 حتى اليوم والتي توزعت وفق نسب 57.65% للاستخدامات التجارية والسكنية و18.88% للضيافة والسكن و10.73% للرعاية الصحية و10.11% للاستخدامات التجارية والضيافة و2.63% للسكنية. وينسجم تطوير المرحلة الثانية مع التزام مدينة دبي الطبية بإستقطاب مزيد من المستثمرين وتوسيع مرافق الرعاية الصحية والسكنية لمواكبة الاحتياجات المتنامية لسكان دبي.

وانطلاقاً من رؤية إمارة دبي في إرساء قطاع رعاية صحية حيوي لتلبية احتياجات السكان المتوقع وصول عددهم إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040 وخطة مدينة دبي الحضرية 2040 الرامية إلى زيادة مساحة الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية والصحية بنسبة 25% ..تؤدي مدينة دبي الطبية دوراً محورياً

في اجتذاب الاستثمارات للمساهمة في تحقيق هذه التطلعات وإرساء مجتمع نابض وصحي وشامل للسكان والزوار على حد سواء.

وقال علاء المنيني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سلطة مدينة دبي الطبية " نسعى دوماً إلى عقد مزيد من الشراكات لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وجذب استثمارات تساهم مباشرة في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040..وتشمل التزاماتنا تطوير شراكات استراتيجية وإنشاء عيادات صحية مجتمعية وريادة مفاهيم العيش المشترك المبتكرة. وفي ظل التطور المستمر لقطاع الرعاية الصحية فإننا نحافظ على صدارتنا للقطاع وتسجيل نمو غير مسبوق وإظهار التزامنا بإنشاء منظومة رعاية صحية ورفاهية شاملة".

وبيّن التقرير نمو القوى العاملة في مدينة دبي الطبية من 10 آلاف موظف في عام 2021 إلى 11,500 موظف في عام 2024 ويعكس ذلك الدور المحوري لمدينة دبي الطبية في تعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية لتلبية الطلب المتنامي في القطاع.

وتقدم منظومة الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية اليوم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية عن طريق 481 منشأة مسجلة لديها بما يشمل إجراءات التشخيص المتقدمة والعلاجات التخصصية والعمليات الجراحية إلى جانب خدمات كاندينكسي أول عيادة طبية روسية في دبي.

وتضم مدينة دبي الطبية اليوم 195 منشأة طبية ووصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من المدينة الطبية مقراً إقليمياً لها إلى 130 شركة وهي تواصل قيادة جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي مما يوفر وصولاً مباشراً إلى شبكة غير مسبوقة من الشراكات.



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