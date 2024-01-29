زيارة توعوية للتعريف بطبيعة العمل البرلماني

نظّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، زيارة توعوية لوفود من وزارة التغيّر المناخي والبيئة، والاتحاد النسائي العام، وجامعة زايد، لحضور فعاليات الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وتأتي تنظيم زيارة الوفد الذي يضم 60 شخصاً في إطار برنامج الزيارات التوعوية والتعريفية المستمرة التي تنظمها الوزارة إلى المجلس تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى أفراد المجتمع، وتعريفهم عن قرب على التجربة البرلمانية، وسعياً منها للارتقاء بمسيرة التنمية السياسية المتطورة في الدولة، وتخصصات المجلس الوطني الاتحادي والمهام والأدوار التي يقوم بها في مناقشة القضايا التي تهم أفراد المجتمع.

وتخللت الزيارة تنظيم جولة ميدانية لمتحف المجلس الوطني الاتحادي اطلع خلالها الوفد على أقسامه المختلفة وما يحتويه من مقتنيات، كما تعرف على آليات ممارسة المجلس لصلاحياته الدستورية.

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