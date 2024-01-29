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انعقاد البرلمان العربي للطفل 18 فبراير

1/29/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل تبذل جهودها حالياً وتستعد لاستضافة الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، من 18 إلى 27 فبراير 2024، وتم تكثيف الجهود ورفع مستوى الجاهزية لضمان إعداد برنامج فعاليات شامل وناجح.

وقال: إن استعداد الشارقة لاستضافة البرلمان العربي للطفل يعكس التزامها بتوفير بيئة تشجع على تطوير وتعزيز قدرات أطفالنا، ونحن نسعى جاهدين لضمان تحقيق أهداف البرلمان العربي للطفل وتطوير مواهبهم لتمثيل الطفولة العربية.

وأضاف: يشهد الحدث مشاركة واسعة من أعضاء البرلمان العربي للطفل من مختلف دول الوطن العربي، حيث سيتمكن الأطفال من المشاركة في برامج تعليمية وإثرائية وترفيهية والقيام بجولات سياحية تسهم في تنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم، وذلك في إطار حرص الشارقة على تقديم دعم كامل لتحقيق أهداف البرلمان العربي للطفل وتعزيز نمو وإبداع الأطفال العرب.

وأفاد أن انعقاد الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة يأتي بأهمية كبيرة لأطفال الوطن العربي، حيث إن هذا اللقاء يشكل منصة فريدة للأطفال للتفاعل والتواصل، ويمكنهم من تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على ثقافات متنوعة، ومناقشة قضاياهم، ويسهم هذا اللقاء في بناء جيل واعٍ ومتحد، يفهم قضاياه ويشارك في صياغة مستقبله بشكل فعّال.

وأكد أن الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التي ستعقد في الثامن عشر من شهر فبراير هي مناسبة قيّمة لتشجيع المشاركة الفعّالة وتطوير مهارات القيادة والحوار لدى أطفال الوطن العربي. إضافة إلى ذلك، تسهم هذه الجلسة في نقل القيم المعرفية والإنسانية والاجتماعية إلى الأجيال الصاعدة، ما يسهم في ترسيخ روح المسؤولية الاجتماعية والانتماء إلى الوطن العربي في نفوس الأطفال، ويمهد الطريق لبناء مستقبل واعد ومستدام.

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