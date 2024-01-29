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تعاون «أكاديمية أنور قرقاش» والمصرف المركزي

1/29/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف تعزيز التعاون في المجالات البحثية، وتبادل المعرفة والخبرات، والبرامج التدريبية التي من شأنها تدريب وتأهيل كوادر المصرف في المجال الدبلوماسي.

وقّع الاتفاقية الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وإيهاب أنيس العامري رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

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