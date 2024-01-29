إعلان الفائزين بجائزة خليفة التربوية مايو المقبل

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، بدء مرحلة فرز وتحكيم وتقييم الأعمال المرشحة للدورة الحالية 2024، حيث تنتهي هذه العملية نهاية مارس المقبل، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين مايو المقبل.

وتتضمن الجائزة 10 مجالات موزعة على فئات تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية، وهي، الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر «فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس»، ومجال التعليم العام «فئة المعلم المبدع وفئة الأداء التعليمي المؤسسي»، ومجال التعليم العالي«فئة الأستاذ الجامعي المتميز»، ومجال أصحاب الهمم «فئة الأفراد وفئة المؤسسات والمراكز»، ومجال التعليم وخدمة المجتمع «فئة المؤسسات وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة»، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية «فئة الأستاذ الجامعي المتميز»، ومجال البحوث التربوية «فئة البحوث التربوية وفئة البحوث الخاصة بدراسات أدب الطفل»، ومجال التأليف التربوي للطفل «فئة الإبداعات التربوية»، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة «فئة الأفراد وفئة المؤسسات وفئة الطلاب».

وأكد الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، حرص الأمانة العامة للجائزة على اختيار أفضل الكفاءات من الخبراء والمتخصصين ضمن لجان التحكيم مع اهتمامها بتوفر التنوع لأعضاء لجان التحكيم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تنوع تخصصاتهم وخبراتهم العلمية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية المرموقة التي ينتمي إليها كل منهم، بما يضمن ترجمة رسالة وأهداف الجائزة في ترسيخ التميز في الميدان التعليمي.

وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع الذي ناقش خلاله المحكمون عدداً من المحاور المتعلقة بتعزيز رسالة الجائزة في نشر التميز في الميدان التعليمي، ودورها الحيوي في اكتشاف المواهب التربوية والأكاديمية ورعايتها، وتقديم الدعم الذي يمكن الفائزين في مختلف دورات الجائزة من إثراء بيئة التعلم في مختلف المراحل الدراسية على المستويات المحلية والإقليمية لجائزة خليفة التربوية.

كما أشار إلى أن عملية التحكيم للأعمال المرشحة تتم في إطار شامل من الشفافية المطلقة والموضوعية، التي تستند إلى تميز المشاريع والأعمال المرشحة وكذلك الأثر الإيجابي الذي أحدثته في الميدان التربوي والتعليمي، مما يجعل التميز خياراً استراتيجياً لمختلف عناصر العملية التعليمية.

وتطرق العبري، خلال الاجتماع، إلى الخطة الزمنية المتعلقة بفرز وتحكيم وتقييم الأعمال المرشحة، والتي تتم جميعها إلكترونياً من قبل فرق متخصصة من لجان التحكيم التي تضم عدداً من الخبراء في مختلف المجالات المطروحة للجائزة.

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