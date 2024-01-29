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«البنية التحتية» تبحث التعاون مع معهد بكين للأبحاث

1/29/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية اجتماعاً مع وفد معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم، وذلك في ديوان الوزارة في أبوظبي.

ورحب خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوفد، وشكرهم على اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في المجالات المتصلة بالتعدين.


وتم خلال الاجتماع، استعراض استراتيجية الثروة المعدنية التي أعدتها الوزارة، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المختلفة في مجالات الجيولوجيا والتعدين.

واستعرض الوفد عدداً من مشاريع المعهد التي يجري تنفيذها في المنطقة، متضمنةً أحدث التقنيات التي تم الوصول إليها في مجال الاستكشاف الجيوفيزيائي والجيولوجي والطاقة.

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