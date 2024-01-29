«الإمارات للتعليم» تبحث التعاون مع «الشؤون الإسلامية والأوقاف»

بحث المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال لقائه الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإنابة، في مقر المؤسسة بأبوظبي، آفاق التعاون والتنسيق مع الهيئة لإطلاق عدد من المبادرات الهادفة لتعزيز قيم ومفاهيم الثقافة الإسلامية لدى طلبة المدارس الحكومية.

وأكد المهندس محمد القاسم، حرص المؤسسة على تعزيز قيم الثقافة الإسلامية وترسيخها لدى الطلبة من خلال برامج متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال إن تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى الطلبة يمثل أولوية قصوى للمؤسسة، وسنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة.

وأوضح أن المؤسسة ستعمل مع الهيئة على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج المشتركة، مثل برنامج تحفيظ القرآن الكريم في المدارس الحكومية ومبادرات أخرى تشمل تنفيذ محاضرات بهدف ترسيخ معاني ومفاهيم وقيم الثقافة الإسلامية في نفوس الطلبة وتطبيقها في مختلف مراحل تطورهم المعرفي.

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