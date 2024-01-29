جامعة الشارقة تنظم مؤتمراً طبياً 5 فبراير

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تنظم الجامعة يومي 5 و6 فبراير المقبل «المؤتمر الإماراتي الألماني العاشر للطب وطب الأسنان والصيدلة»، وذلك بمقر مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية في جامعة الشارقة وفرعها في مدينة الذيد، وبالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فيها، وجامعة لوبيك والمستشفى الأكاديمي في جامعة هامبورج بألمانيا، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويقدم المؤتمر في نسخته العاشرة أكثر من 100 محاضرة علمية بجانب العديد من ورش العمل العملية وعروض وحلقات نقاشية مفتوحة، موزعة على 5 محاور هي: العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الطبية السريرية، وعلوم طب الأسنان، والعلوم الصيدلانية، والذكاء الاصطناعي.

ويناقش محور العلوم الطبية التطبيقية موضوعات حول السرطان والالتهابات من خلال ثلاث جلسات تتضمن 12 محاضرة، بجانب عرض 13 ملصقاً علمياً، فيما يتناول محور العلوم الطبية السريرية موضوع سرطانات الجهاز الهضمي والمسالك البولية من خلال 13 محاضرة علمية وورشتي عمل وعدد من الملصقات العلمية، ويبحث محور طب الأسنان في موضوع تعددية التخصصات نحو الإدارة الشاملة لسرطان الفم، ويناقش عدداً من بحوث الماجستير في علوم طب الأسنان، بجانب عرض 14 ملصقاً علمياً في الموضوع نفسه.

ويتناول محور العلوم الصيدلانية كيفية ربط قطاع صناعة الأدوية مع مؤسسات الرعاية الصحية، وذلك من خلال ثلاث جلسات علمية تتضمن 12 محاضرة، بجانب عرض 20 ملصقاً علمياً حول موضوع صناعة الأدوية وخدمات الرعاية الصحية، فيما يقدّم المشاركون والمتحدثون في المؤتمر من خلال محور الذكاء الاصطناعي ثلاث جلسات علمية تتضمن 10 محاضرات حول كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق في مجال الرعاية الصحية واكتشاف العلامات الحيوية التشخيصية والتنبؤية، والتعلم العميق «DL» في استخراج الميزة من التصوير والبيانات الجزيئية، بجانب ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق للتشخيص واكتشاف العلامات الحيوية التنبؤية من التصوير والبيانات الجزيئية.

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