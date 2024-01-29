طالبة بجامعة دبي تفوز بجائزة الإبداع الهندسي

حصلت الطالبة شهد رفعت الشهابي الطالبة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات على المركز الثالث في جائزة التميز والإبداع الهندسي، التي نظمتها جمعية المهندسين بالإمارات، والتي تهدف الجمعية من خلالها للاحتفاء بالتميز وبجهود المؤسسات والأفراد، الذين يحققون أثراً إيجابياً في مختلف القطاعات الهندسية في دولة الإمارات.

وأشارت إدارة الجائزة إلى أن شـهد الشـهابي طالبـة هندسـة الاتصـالات فـي جامعـة دبـي رسـخت مكانتهـا كشـخصية عاليـة الإنجـاز، ومتفاعلـة طـوال رحلتهـا الأكاديميـة، وتسـعى حاليـاً للحصـول علـى درجـة البكالوريـوس فـي هندسـة الاتصـالات، وأنها حافظـت علـى معـدل تراكمـي مميـز يبلـغ 3.98، ممـا يوضـح التزامهـا بالتميـز الأكاديمـي، وبالإضافـة إلـى دراسـتها فإنهـا تسـهم بنشـاط فـي مجتمـع الجامعـة وخارجـه.

وتمتــد مشــاركتها في القيــادة الطلابيــة من كونهــا نائــب رئيــس اتحــاد الــطلبة منــذ أغســطس 2022، حيــث كانــت تشــغل من قبل منصـب مسـؤول إعلامـي لاتحـاد الـطلبة مـن فبرايـر إلـى مايـو 2022، كما أن التزامهــا بخدمــة المجتمــع واضــح فــي تجاربهــا التطوعيــة، حيــث شــاركت وتطوعــت بنشــاط فــي العديــد مــن الفعاليــات، منها العشـاء السـنوي الثانـي لخريجـي الهندسـة وتكنولوجيـا المعلومـات، الـذي نظمتـه جامعـة دبـي، والمعـرض العالمـي للـذكاء الاصطناعـي، وقمـة دبـي للتكنولوجيـا الماليـة، وحفـل السـحور الخيـري السـنوي السـادس.

كمــا أســهمت أيضــاً فــي مؤتمــر الدولــي الثامــن والعشــرين، الــذي عقــد فــي جامعــة دبــي، بالإضافــة إلــى تطوعهــا كعضــو إعلامــي فــي معــرض إكســبو 2020، ومــن حيــث الخبــرة العمليــة تعمــل حالياً كطالبــة بــدوام جزئــي بقســم ضمـان الجـودة في جامعـة دبـي.

كما تـم تكريـم شـهد أيضاً لإنجازاتهـا وحصولهـا علـى العديـد مـن الجوائـز، بمـا فـي ذلـك الفـوز فـي مسـابقة جامعـة دبـي للمشـاريع العلميـة، كمــا حصلــت علــى المركـز الثانـي فـي مسـابقة الاسـتدامة للشـباب فـي جامعـة الشـارقة عـام 2022، ويتجلـى شـغفها بالتعلـم المسـتمر، مـن خلال الشــهادات العديــدة التــي حصلــت عليهــا، والتــي تغطــي مجموعــة مــن المواضيــع مــن الــذكاء الاصطناعــي إلــى علـوم البيانــات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز