محاكم دبي تحقق نسب أداء عالية في سعادة المتعاملين والموظفين

تمكنت إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي من تحقيق نسب عالية لرضا المتعاملين والموظفين خلال عام 2023، بما ينسجم مع أهدافها الرامية إلى تحقيق السعادة للجميع خصوصاً أطراف النزاعات القضائية، سعياً لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة للوصول إلى رؤية محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وأكد عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، أن نسبة سعادة المتعاملين بلغت 96 %، ونسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية 97 %، في حين وصلت نسبة سعادة الموظفين في الإدارة إلى 93 %، مبيناً أن هذه النتائج تؤكد التزام الإدارة بتحقيق التميّز وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتمكنت الإدارة أيضاً من توفير الوقت والجهد على المتعاملين وضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الطلبات، حيث أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في سرعة تسجيل القضايا الإلكترونية، وبلغ متوسط الوقت المستغرق لتسجيل القضية 2.6 يوم، وتجاوزت نسبة القضايا الإلكترونية المسجلة عن بُعد من إجمالي عدد القضايا المسجلة 99.98 %.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على تحقيق توجيهات القيادة العليا في محاكم دبي من خلال تحسين خدمة الاستجابة السريعة للمكالمات واستخدام التقنيات الحديثة في الرد على استفسارات المتعاملين، حيث تم الرد على ما يقرب من 131.846 مكالمة واردة في قسم توجيه المتقاضين، و32226 محادثة فورية وما يقارب 8987 محادثة عبر خدمة الواتساب، ما يعكس الإنتاجية العالية للموظفين، فيما بلغ معدّل زمن الرد على المكالمة في مركز الاتصال 15 ثانية.

وفي مؤشر مهم يدل على نجاح الإدارة في تطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية وإسهامها في تعزيز كفاءة العمل بالإدارة وتحقيق أهدافها في تقليل عدد المراجعين، حققت الإدارة نتائج إنتاجية عالية في خدمات تصديقات الأحوال الشخصية، حيث تم إصدار 18255 إشهاداً ونحو 8874 عقد زواج شرعي و249 عقد زواج مدني بالإضافة إلى 1517 من معاملات حصر الإرث.

وتعكس هذه المؤشرات الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لتحسين خدماتها وتحقيق رضا المتعاملين، وتسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات القانونية والقضائية وتحقيق الاعتماد والثقة لدى المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز