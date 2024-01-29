«غذاء القابضة» تضاعف إيراداتها في 2023 إلى 4.6 مليارات درهم

أعلنت غذاء القابضة، العاملة في مجال الإنتاج الزراعي والأغذية والأسماك والدواجن والألبان والزيوت النباتية وخدمات تجارة التجزئة والتوزيع والضيافة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة للشركة العالمية القابضة، نتائجها المالية لعام 2023، حيث سجلت إجمالي أرباح تشغيلية بقيمة 254 مليون درهم، في مؤشر واضح على كفاءتها العالية وفاعلية أدائها.

حققت «غذاء» إيرادات قوية بقيمة 4.6 مليارات درهم، مدعومة بأدائها العالي المستدام، وزخم أعمالها المتنامي، وحققت معدل نمو كبيراً بلغ 100 ٪ بالمقارنة مع عام 2022، نموٌ حفزه الاستحواذ الاستراتيجي للشركة، والتوسع الكبير عبر مجالات ومناطق جغرافية مختلفة. وبهذا الإنجاز الجديد، نجحت المجموعة بتسجيل نمو في إجمالي الإيرادات للربع التاسع على التوالي.



وقال فلال أمين الرئيس التنفيذي للمجموعة غذاء القابضة: «حققت مجموعة غذاء القابضة نتائج مالية مبهرة مجدداً في عام 2023، وذلك بفضل رؤيتنا الهادفة، والتزامنا الراسخ بالنمو المطرد، واستراتيجيتنا القائمة على دعم وتعزيز أداء علاماتنا التجارية الرائدة، واستكشاف أفضل السبل المبتكرة للارتقاء بأعمالنا».

ويجسد ارتفاع إجمالي أصول المجموعة 32 % بالمقارنة مع العام الماضي، وتسجيلها 7.1 مليارات درهم، الأداء المالي القوي لشركة غذاء، وأهمية التوسع الاستراتيجي لعملياتها، والذي يتماشى مع أجندة الأمن الغذائي الوطني. وتسعى المجموعة، من خلال نهجها الاستباقي، لتوسيع منصتها متعددة القطاعات، مع التركيز على تنويع الأصول، وتنفيذ عمليات استحواذ مجدية، للتوسع بحجم الأعمال ونطاقها. وتتطلع المجموعة إلى مواصلة تحقيق هدفها الرئيس، المتمثل برفع مستوى الكفاءة التشغيلية، والسعي لتحقيق ربحية متسارعة من خلال النمو العضوي، والاستفادة من التعاون التشغيلي، والدمج السلس لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

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