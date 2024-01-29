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31.5 مليون درهم أرباح «بي اتش ام كابيتال» في 2023 بنمو 101%

1/29/2024 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «بي اتش ام كابيتال» للخدمات المالية، عن زيادة في صافي أرباحها عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2023 بنسبة 101 % لتصل إلى 31.5 مليون درهم مقارنة بـ15.7 مليون درهم تم تسجيلها في عام 2022.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي للشركة، حيث حققت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 60% مسجلة 136.7 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة بإيرادات بلغت 85.3 مليون درهم في عام 2022.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى الشركة بنسبة 61% لتصل إلى 1.22 مليار درهم خلال العام 2023، وذلك مقابل إجمالي موجودات قدرها 757.2 مليون درهم خلال العام 2022. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 226.4 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة بـ193.2 مليون درهم في العام 2022 وبنسبة نمو 17%.

وقال الحر محمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة بي اتش ام كابيتال: «نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، وذلك لما تقدمه من حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».

وأضاف السويدي «لدينا خطط واعدة سنحرص على تنفيذها للاستفادة من الإمكانات الكاملة لاستراتيجيتنا وللمحافظة على تحقيق المزيد من النمو في صافي الأرباح».

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: «تعكس هذه الزيادة الملحوظة في صافي الأرباح نجاح الاستراتيجية الواعدة للشركة وجهودها المستمرة في تنويع مصادر إيراداتها، ومكانتها كمزود رائد في تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية المتطورة للعملاء».

وأضاف السعدي: «تعكس هذه النتائج الأداء القوي في جميع خدماتنا وفرص النمو الكبيرة مع التزام الشركة بتوفير أفضل بيئة عمل واعتماد تنفيذ استراتيجية فعالة، إلى جانب توافق خدماتنا مع أفضل الممارسات والنظم العالمية، فضلاً عن الجودة العالية والموثوقية».

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