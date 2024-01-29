منصور بن زايد يجري أول عملية دفع عبر الحدود لـ«الدرهم الرقمي»

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاحتفال بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس المصرف المركزي.

كما شهد سموه خلال الحفل تخريج الدفعة الأولى من المواطنين الملتحقين في "برنامج إثراء" للتوطين في القطاع المالي البالغ عددهم

ألفا و56 مواطناً ومواطنة بعد اجتيازهم مرحلة عالية المستوى من التدريب والتأهيل في معهد الإمارات المالي.

وجرى خلال الاحتفال،

الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعدد من كبار المسؤولين، عرض مسيرة التقدم والتطور الحافلة التي شهدها المصرف على مدى 50 عاما وأسهم خلالها في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتحفيزه..إضافة إلى إطلاق حزمة من المشاريع الابتكارية التي تنفذها الشركات التابعة للمصرف المركزي ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص القيادة الحكيمة على مواصلة تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً..مشيراً سموه إلى دور مصرف الإمارات المركزي في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق الفاعلية والمرونة في النظام المالي بجانب النهوض بالنمو الاقتصادي ودفع جهود التنمية في الدولة.

كما أكد سموه اهتمام القيادة بتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل وميادين المعرفة لرفد القطاع المالي بكوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية لتسهم في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وهنأ سموه بهذه المناسبة جميع العاملين في المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وخريجي الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "إثراء" متمنياً لهم التوفيق في خدمة وطنهم.



واطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على معروضات جناح المشاريع الابتكارية الذي أقامته الشركات التابعة للمصرف المركزي بهذه المناسبة..كما شهد سموه إطلاق شركة "الاتحاد للمدفوعات" مشروع تشغيل المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، من خلال إجراء أول معاملة مالية ناجحة عبر استخدام بطاقة الدفع "جيون"، التي تتضمن مواصفات متميزة.



كما أجرى سموه أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة "إم بريدج ".. واطلع سموه على الخدمات التي تقدمها منصة "آني" للدفع الفوري التي كانت شركة "الاتحاد للمدفوعات" قد أطلقتها خلال شهر أكتوبر في عام 2023 بجانب اطلاعه على مشروع التكنولوجيا الإشرافية "سوب تيك".

وشهد سموه إطلاق منصة التمويل المفتوح "أوبن فاينانس" إضافة إلى الهوية المرئية لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك"، بكونها أول وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. بجانب إطلاق شركة "أو آند إس" التابعة لشركة "عملات" المتخصصة في طباعة الطوابع الضريبية.

وأصدر المصرف المركزي بهذه المناسبة مسكوكة تذكارية من الذهب والفضة، يتضمن الوجه الأمامي لها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"،

فيما تأتي على الوجه الآخر للمسكوكة صورة مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع إبراز الرقم 50 رمزاً لليوبيل الذهبي.

من جانبه ثمن معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في كلمته الافتتاحية، الدعم الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتطوير القطاع المالي في الدولة لمواكبة مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات.

وأشار إلى أن المشاريع الابتكارية التي أطلقها سموه اليوم تهدف إلى الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في البنية التحتية المالية وتعزيز التعاملات الرقمية وتسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات عامة.. معرباً عن اعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من المواطنين الملتحقين في برنامج "إثراء" والذين تدربوا وتزودوا بأفضل المهارات المهنية للمشاركة في قيادة القطاع المالي في الدولة.

كما شهد الحفل تبادل مذكرات تفاهم بين شركة "عملات" والهيئة الاتحادية للضرائب بشأن طباعة "الرمز الشريطي " ــ المعروف بالباركود الخاص بالضرائب ــ بجانب مذكرات بين معهد الإمارات المالي مع كل من دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة وجامعتي هارفارد وكولومبيا الأميركيتين وشركة "وايلي إدج " تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير مهارات الكوادر الشابة والكفاءات الوطنية بجانب تسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.

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