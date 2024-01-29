تصفية عملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» بأمر محكمة.. والشركة تؤكد استمرارها

أمرت محكمة في هونغ كونغ، الاثنين، بتصفية شركة إيفرغراند العملاقة للتطوير العقاري التي تواجه صعوبات مالية وتشكل رمزاً لتراجع هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد الصيني، لكن المجموعة أكدت أنها ستواصل أنشطتها.

وكانت شركة إيفرغراند أكبر مجموعة للتطوير العقاري في الصين، لكنها راكمت ديوناً تخطت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزاً للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لم يتضح على الفور كيف يمكن أن يتبلور قرار اتخذ في هونغ كونغ، المنطقة الصينية الخاضعة لشبه حكم ذاتي، في الصين القارية، حيث مقر المجموعة، وحيث القوانين مختلفة.

وقالت القاضية ليندا تشان إنه على ضوء «الغياب الواضح لأي تقدم من جانب الشركة لعرض خطة إعادة هيكلة قابلة للتحقيق.. أعتبر من المناسب أن تقضي المحكمة بتصفية الشركة، وهذا ما آمر به».

بحسب إدارة الشركة العقارية العملاقة، فإن قرار محكمة هونغ كونغ لن يؤثر على عملياتها في البر الرئيسي، لكن المحللين يرون أنه سيزيد من تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في الصين.

وقال المدير العام لإيفرغراند، شون سيو، في حديث مع صحيفة 21st Century Business Herald الاقتصادية الصينية: «إن قرار المحكمة يتعارض مع نيتنا الأصلية. إنه أمر مؤسف جداً».

وقال في بيان: إن فرع إيفرغراند في هونغ كونغ مستقل عن أنشطة المجموعة في الصين، وإن الأخيرة «ستسعى دائماً لبذل كل ما في وسعها لحماية استقرار أعمالها وأنشطتها المحلية».

وقدم دائنون أجانب طلب تصفية بحق مجموعة التطوير العقاري إلى محكمة في هونغ كونغ، لكن الآلية استغرقت وقتاً بينما كان الطرفان يحاولان التفاوض على اتفاق.

ودافع محامي إيفرغراند، خوسيه أنطونيو موريليه، عن الاقتراح الأخير الذي قدمته المجموعة لدائنيها، الاثنين، مؤكداً أن الشركة الصينية «خففت» شروط الاتفاق.





«لا يسفر عن شيء»

من جهته، قال محامي مجموعة الدائنين، فيرغوس سورين، للصحافيين: إن إيفرغراند لم «تدخل في حوار» معهم، مضيفاً: «كانت هناك محاولات حوار في اللحظة الأخيرة ولم تسفر عن شيء»، وتابع أن «الشركة لا يمكنها أن تلوم إلا نفسها».

وبعد إعلان تصفية الشركة، هبطت قيمة أسهمها بأكثر من 20% في بورصة هونغ كونغ التي علقت التداول بها.

وتابعت السلطات الصينية بقلق تدهور إيفرغراند نظراً إلى وزن القطاع العقاري في الاقتصاد الصيني. وتعثرت المجموعة في السداد للمرة الأولى عام 2021، وأعلن إفلاسها في الولايات المتحدة.

وكان قطاع البناء والعقارات يمثل نحو ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني. على مدى عقود، كان أصحاب المساكن الجديدة في الصين يدفعون ثمنها حتى قبل أن يتم بناؤها، وكانت المجموعات العقارية تمول مواقع البناء الجديدة بسهولة عن طريق الائتمان.

لكن السلطات اعتبرت في السنوات الأخيرة أن الديون الضخمة لهذا القطاع تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد والنظام المالي في البلاد.





أية تداعيات؟

وقامت السلطات منذ 2020 بالحد تدريجياً من إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض، ما تسبب في تعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها.

وقدرت إيفرغراند في نهاية يونيو حجم ديونها بـ328 مليار دولار.

وقال شاين أوليفر، المحلل في شركة الخدمات المالية «إيه إم بي» لوكالة فرانس برس: إن قرار محكمة هونغ كونغ يشكل «مرحلة جديدة» في الأزمة العقارية في الصين، مضيفاً: «هذا لم يؤدِ إلى الكارثة المطلقة التي كان يتخوف منها كثيرون، لكن الأزمة لم تحل بعد».

يطلق هذا الحكم عملية طويلة من شأنها أن تؤدي إلى تصفية الأصول الأجنبية لشركة إيفرغراند واستبدال إدارتها، بعد أن فشلت في تقديم خطة إعادة هيكلة قابلة للتطبيق.

يرى المحلل رايموند تشينغ، من شركة الوساطة CGS-CIMB، أن «المشرف على التصفية الذي سيتم تعيينه سيتخلص من أصول الشركة في أقرب وقت ممكن، والأسعار قد تكون سيئة جداً».

وأعلنت الصين عدة إجراءات لدعم قطاعها العقاري، لكن النتائج لم تترك أثراً كبيراً حتى الآن.

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