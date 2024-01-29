انطلاق قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال بدبي

انطلقت بدبي أمس قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال. وتعد القمة، التي تنظمها «اجتماعات إيفنتس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصة محورية للمديرين التنفيذيين العالميين على المستوى التنفيذي، وخبراء مركز الخليج للأبحاث، والمتخصصين في الصناعة والأوساط الأكاديمية.

وضمن قائمة المتحدثين البارزين الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني، في حكومة الإمارات؛ مايكل راسموسن، محلل الحوكمة والمخاطر والامتثال المشهور عالمياً (GRC)، وتور إنج فاسهوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Corporater وسيشارك هؤلاء القادة رؤاهم العميقة، مما يوفر للحاضرين وجهات نظر لا تقدر بثمن حول الطريق الاستراتيجي لمرونة الأعمال والأداء.

وقال الدكتور محمد الكويتي، إن قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال ليست مجرد تجمع عالمي للخبراء، ولكنها أيضاً منصة متخصصة لتشكيل مستقبل الحوكمة في العالم في القطاعين العام والخاص.

ومع وجود أكثر من 300 مدير تنفيذي من جميع أنحاء العالم، فإن الزيادة في الاهتمام، وخاصة من القطاع الحكومي، تسلط الضوء على الاعتراف المتزايد بقمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال باعتبارها منصة حيوية لتبادل المعرفة والتعاون.

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