«إي آند- المؤسسات» توقع شراكة مع «برجيل القابضة» لدعم خدمات الرعاية الصحية عن بعد



أعلنت «إي آند- المؤسسات»، ومجموعة برجيل القابضة، إحدى الشركات المتخصصة في توفير خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تعاونهما لدعم قطاع الرعاية الصحية في الإمارات وخارجها.

ويشمل هذا التعاون إطلاق مشروع رائد لخدمات التطبيب عن بعد، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الطرفين.

ويجسد المشروع أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرعاية الصحية، بهدف تحسين وصول المرضى إلى الخدمات الطبية، من خلال تطبيق متطور للتطبيب عن بعد، يرتكز على الحلول السحابية، يمثل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.

وقع مذكرة التفاهم سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند المؤسسات»، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة برجيل القابضة، وذلك بحضور حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ إي آند، والدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة.

وتمثل مذكرة التفاهم تحالفاً استراتيجياً لتعزيز حلول الرعاية الصحية المستدامة، إذ تركز على الخدمات المتقدمة للرعاية الصحية عن بعد، ومتابعة المرضى عن بعد، وتحقيق أهداف الرعاية الصحية المستدامة في إدارة الأمراض المزمنة.

وقال ألبرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise IoT & AI «تهدف الشراكة مع برجيل القابضة إلى تحقيق تحول إيجابي في مجال الرعاية الصحية، ونقلة نوعية في مساهمة التكنولوجيا في تحسين تجارب المرضى، وسد الفجوة بين متخصصي الرعاية الصحية والمرضى. ونتطلع إلى تقديم الحلول المتطورة، التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، نحو مستقبل، تكون فيه التكنولوجيا داعماً رئيسياً للرعاية الصحية، ولإضافة القيمة لتجارب الأفراد والمجتمعات».

من جانبه قال سفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة برجيل القابضة «يسعدنا الشراكة مع إي آند- المؤسسات لتوفير التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية؛ وتغيير الطريقة التي نقدم بها الرعاية الصحية لمرضانا، ونسعى لتعزيز وصول المرضى للرعاية الصحية بسهولة، وتحسين جودة الخدمات، من خلال دمج الأنظمة المتطورة للرعاية الصحية عن بعد، وأنظمة متابعة المرضى عن بعد.

وتتمثل رؤيتنا في إنشاء نموذج رعاية صحية يتمحور حول المريض، ويعتمد على التكنولوجيا، ولا يقتصر دوره على وضع معايير جديدة للقطاع فحسب، بل يعالج أيضاً التحديات المجتمعية والبيئية. ومن خلال هذا المشروع نهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وبناء مستقبل رعاية صحية أكثر استدامة، ويمكن الوصول إليه في مختلف المناطق».

ويهدف التعاون إلى تعزيز وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية، وزيادة الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، من خلال حلول متكاملة في الرعاية الصحية عن بعد، وتحسين جودة الرعاية، من خلال نظام متابعة المرضى عن بعد، كما تسعى أيضاً إلى تبسيط التواصل بين المتخصصين في الرعاية الصحية، وإنشاء نموذج رعاية صحية يركز على المريض، ومدعوم بالتكنولوجيا، لتعزيز المعايير المتبعة في القطاع.

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