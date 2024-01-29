الكشف عن «جاي دبليو ماريوت» السكني ومنتجع جاي دبليو ماريوت بـ 4.8 مليارات في رأس الخيمة

كشفت «منتجعات واو» عن مشروع «جاي دبليو ماريوت السكني ومنتجع جاي دبليو ماريوت جزيرة المرجان»، الذي سيشيد على ثرى مشروع جزيرة المرجان الفخم في رأس الخيمة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين منتجعات واو وماريوت الدولية، الذي أعلن عنه في نوفمبر الماضي 2023.

ويغدو المشروع الفريد، الذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 4.8 مليارات درهم، جاهزاً للتسليم بحلول عام 2026، حيث سيكون الصرح الأبرز في إرث شركة ماريوت الدولية من المشاريع السكنية.

ويقدم المشروع الفاخر مفهوماً جديداً للحياة الفارهة على الواجهة البحرية في المنطقة، مؤكداً بذلك الالتزام الراسخ بالاستثمار في سوق العقارات المزدهر في الإمارات.

ونوهت «منتجعات واو» بأن استثمارها الإجمالي في هذا المشروع الفريد يعكس مدى التزامها بالارتقاء بمعايير الحياة السكنية في المنطقة. وسيجمع هذا المشروع مزيجاً من التصميم فائق التطور ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي والضيافة التي لا مثيل لها، ما يجعل منه معلماً أيقونياً ضمن مجتمع جزيرة المرجان.

ويضم مشروع جاي دبليو ماريوت السكني في جزيرة المرجان ومنتجع جي دبليو ماريوت جزيرة المرجان باقة حصرية مؤلفة من 474 وحدة سكنية، تضم خيارات تتراوح من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم، إضافة إلى شقق فاخرة على سطحه، إلى جانب أكثر من 264 غرفة ضيوف مجهزة بعناية فائقة.

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