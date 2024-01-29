الجيش الإسرائيلي: قتلنا ألفي مسلح من حماس في خان يونس

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل قتلت حتى الآن ألفي مسلح من حماس في خان يونس بجنوب قطاع غزة.



إلى ذلك دمرت قوة إسرائيلية مدافن جنوب قطاع غزة، وجرفت القبور، لتستقر جمجمة بلا أسنان فوق تلال الرمال.

وتحول حي بني سهيلة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي عرضه الجنود للصحفيين الأجانب يوم السبت، إلى أطلال خلال بحث الجيش عن أنفاق تحت الأرض تابعة لحماس.

وشاهد صحفيو الأسوشيتدبرس مسجدا مدمرا وحفرة بعرض 140 مترا - حيث كانت المقبرة تقف ذات يوم - أظهرت ما أسماه الجيش نفق هجوم حماس أسفلها. وقال الجيش يوم الاثنين إن المهندسين قاموا بتدمير جزء من شبكة الأنفاق، ونشروا مقطع فيديو يظهر انفجارات هائلة في المنطقة.

فيما تمضي إسرائيل قدما في حملتها البرية والجوية في غزة، والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع المحاصر إنها أودت بحياة أكثر من 26 ألف فلسطيني، أثار تدمير الجيش للأماكن المقدسة انتقادات شديدة من الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان، الذين قالوا

إن الهجوم هو أيضا اعتداء على التراث الثقافي. وبموجب القانون الدولي، تتمتع المقابر والمواقع الدينية بحماية خاصة - ويمكن اعتبار تدميرها جريمة حرب.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام مثل هذه المواقع كغطاء عسكري، ولذا تحرمها من هذه الحماية. وتقول إنه لا توجد طريقة لتحقيق هدفها العسكري المتمثل في هزيمة حماس دون العثور على الأنفاق، حيث تقول إن المسلحين قاموا ببناء مراكز القيادة والسيطرة،

ونقلوا الأسلحة وأخفوا بعض الرهائن الـ 130 الذين يعتقد أنهم يحتجزونهم. ويقولون إن حفر الأنفاق ينطوي على أضرار جانبية لا يمكن تجنبها للمساحات المقدسة.

قال البريغادير جنرال دان غولدفوس، الذي قاد الصحفيين في الموقع يوم السبت: "لم نعد ساذجين بعد الآن".

وقد قدمت إسرائيل حججاً مماثلة في العمليات التي جرت في مستشفيات غزة وما حولها.

واصطحب غولدفوس الصحفيين إلى داخل فتحة نفق قال إنها تمتد تحت المسجد والمقبرة. وسار الصحفيون عبر نفق خرساني طويل متفرع في اتجاهات متعددة ووصلوا إلى مجموعة صغيرة من الغرف التي زعم الجنود أن مقاتلي حماس يستخدمونها كمركز للقيادة والسيطرة.

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