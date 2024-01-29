الجيش الإسرائيلي: قتلنا ألفي مسلح من حماس في خان يونس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل قتلت حتى الآن ألفي مسلح من حماس في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
إلى ذلك دمرت قوة إسرائيلية مدافن جنوب قطاع غزة، وجرفت القبور، لتستقر جمجمة بلا أسنان فوق تلال الرمال.
وتحول حي بني سهيلة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي عرضه الجنود للصحفيين الأجانب يوم السبت، إلى أطلال خلال بحث الجيش عن أنفاق تحت الأرض تابعة لحماس.
وشاهد صحفيو الأسوشيتدبرس مسجدا مدمرا وحفرة بعرض 140 مترا - حيث كانت المقبرة تقف ذات يوم - أظهرت ما أسماه الجيش نفق هجوم حماس أسفلها. وقال الجيش يوم الاثنين إن المهندسين قاموا بتدمير جزء من شبكة الأنفاق، ونشروا مقطع فيديو يظهر انفجارات هائلة في المنطقة.
فيما تمضي إسرائيل قدما في حملتها البرية والجوية في غزة، والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع المحاصر إنها أودت بحياة أكثر من 26 ألف فلسطيني، أثار تدمير الجيش للأماكن المقدسة انتقادات شديدة من الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان، الذين قالوا
إن الهجوم هو أيضا اعتداء على التراث الثقافي. وبموجب القانون الدولي، تتمتع المقابر والمواقع الدينية بحماية خاصة - ويمكن اعتبار تدميرها جريمة حرب.
وتتهم إسرائيل حماس باستخدام مثل هذه المواقع كغطاء عسكري، ولذا تحرمها من هذه الحماية. وتقول إنه لا توجد طريقة لتحقيق هدفها العسكري المتمثل في هزيمة حماس دون العثور على الأنفاق، حيث تقول إن المسلحين قاموا ببناء مراكز القيادة والسيطرة،
ونقلوا الأسلحة وأخفوا بعض الرهائن الـ 130 الذين يعتقد أنهم يحتجزونهم. ويقولون إن حفر الأنفاق ينطوي على أضرار جانبية لا يمكن تجنبها للمساحات المقدسة.
قال البريغادير جنرال دان غولدفوس، الذي قاد الصحفيين في الموقع يوم السبت: "لم نعد ساذجين بعد الآن".
وقد قدمت إسرائيل حججاً مماثلة في العمليات التي جرت في مستشفيات غزة وما حولها.
واصطحب غولدفوس الصحفيين إلى داخل فتحة نفق قال إنها تمتد تحت المسجد والمقبرة. وسار الصحفيون عبر نفق خرساني طويل متفرع في اتجاهات متعددة ووصلوا إلى مجموعة صغيرة من الغرف التي زعم الجنود أن مقاتلي حماس يستخدمونها كمركز للقيادة والسيطرة.
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