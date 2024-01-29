كأس آسيا: قطر تنهي مغامرة فلسطين والأردن يطيح بالعراق في الوقت القاتل

تابع منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بعدما أنهى مغامرة نظيره الفلسطيني بالفوز عليه 2-1 الأربعاء على استاد البيت أمام نحو 65 الف متفرج في ثمن النهائي، في حين أطاح الأردن بنظيره العراقي بالفوز عليه 3-2 بهدفين في الوقت القاتل.

في المباراة الأولى، كانت فلسطين التي خاضت ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها، البادئة بالتسجيل عبر عدي الدباغ (37)، ورد القائد حسن الهيدوس (45+6) وأكرم عفيف (49 من ركلة جزاء) بثنائية لقطر التي حققت فوزها الرابع تواليا في هذه النسخة والحادي عشر تواليا على مدى نسختين علما بانها فازت في جميع مبارياتها في الامارات عام 2019 في طريقها نحو احراز باكورة القابها.

وضربت قطر موعدا في الدور ربع النهائي السبت المقبل مع الفائز من مباراة اوزبكستان وتايلاند المقررة الثلاثاء.

وكان المنتخب الفلسطيني الطرف الأفضل في الشوط الأول والأكثر خطورة على مرمى مشعل برشم الذي تألق في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة له.

ونجح المنتخب الفلسطيني في افتتاح التسجيل بواسطة هدافه الدباغ الذي استغل خطأ في التمرير من بسام الراوي وراوغ مدافع قطر خوخي بوعلام وسدد كرة زاحفة بيسراه على يسار برشم (37).

والهدف هو الأول يدخل مرمى قطر في البطولة الحالية.

وخلافاً لمجريات اللعب أدرك الهيدوس التعادل بعد ركلة ركنية لعبها له بذكاء أكرم عفيف فهرب من الرقابة وسدد من مسافة قريبة داخل الشباك (45+6).

وظهر المنتخب القطري بوجه مختلف في الشوط الثاني اذ سيطر على مجريات اللعب في حين تقوقع المنتخب الفلسطيني في خطوطه الدفاعية.

ومرر عفيف كرة امامية باتجاه المعز علي هداف نسخة الإمارات برصيد 9 أهداف فتوغل داخل المنطقة وتعرض للعرقلة من المدافع محمد صالح فاحتسب الحكم الصيني ما نينغ ركلة جزاء انبرى لها عفيف بنجاح مسجلا هدفه الرابع في البطولة (49).

وحاول المنتخب الفلسطيني إدراك التعادل وجر المباراة إلى وقت إضافي لكن العنابي نجح في قيادة المباراة إلى بر الأمان.

والفوز هو الرابع تواليا لقطر في هذه البطولة، والحادي عشر تواليا في البطولة القارية على مدى نسختين بعد ان حقق 7 انتصارات في طريقه إلى التتويج بباكورة ألقابه في نسخة الإمارات عام 2019.



هدفان أردنيان قاتلان

وفي المباراة الثانية، وبهدفين في الوقت بدل الضائع، أطاح المنتخب الأردني بنظيره العراقي 3-2 في مباراة مجنونة كان مسرحها استاد خليفة الدولي في الدوحة فبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

وتقدّم الأردن بواسطة يزن النعيمات (45+1)، لكن العراق ردّ بهدفين عبر سعد ناطق (68) وأيمن حسين (76)، لكن متصدر ترتيب هدافي البطولة (6) طُرد لاسترساله بالاحتفال بالبطاقة الصفراء الثانية، فكانت نقطة تحوّل دفع ثمنها العراق، بطل 2007، في الوقت بدل الضائع الذي شهد تسجيل النشامى هدفين قاتلين عبر يزن العرب (90+5) ونزار الرشدان (90+7).

وهي المرة الثالثة يبلغ فيها الاردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج امام اليابان بركلات الترجيح وعام 2011 عندما سقط امام اوزبكستان 1-2، وهو سيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان.

وقال المدرّب المغربي للاردن الحسين عموتة لقناة بي إن سبورتس "مباراة نارية وجنونية والمجريات كانت صعبة لنا. كنا ندرك ان العراق قوي تكتيكياً. قدّم لاعبونا مباراة بطولية ولو اننا اخطأنا في بعض اللحظات. صبرنا وحصلنا على الفرص".

وتابع "مفترق الطرق جاء بعد طرد المهاجم العراقي الذي خلق لنا مشكلات كثيرة. وجدنا الفجوات وهذا شيء جيد لنا".

بدوره، قال نجم "النشامى" موسى التعمري "لكل من استهزأ بنا جاء الرد في أرض الملعب. المنتخبات الكبيرة تلعب حتى آخر لحظة".

اما مدرب العراقي خيسوس كاساس فانتقد طرد الحكم لحسين بقوله "من غير المقبول في بطولة كبرى كهذه ان يتم اشهار بطاقة صفراء بسبب الاحتفال بهدف".

وأوضح "بطبيعة الحال، كانت حالة الطرد نقطة تحول في المباراة لا سيما بأننا كنا قد أجرينا جميع التبديلات ما عقدنا علينا الأمر".



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