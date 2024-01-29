الرأس الأخضر يضاعف جراح العرب في أمم أفريقيا 2023 ويقصي موريتانيا من دور الـ16

واصل منتخب موريتانيا سلسلة إخفاقات المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، بعدما ودع المسابقة القارية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وخسر منتخب موريتانيا صفر / 1 أمام منتخب الرأس الأخضر، اليوم الاثنين، في دور الـ16 للبطولة، على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وكان المنتخب الموريتاني، الذي شارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ندا قويا لمنتخب الرأس الأخضر، وكاد أن يخطف هدف التقدم في أكثر من مرة، غير أن نقص خبرة لاعبيه حال دون ذلك.

وتقمص ريان مينديز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب الرأس الأخضر الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليقود المنتخب الملقب بـ(القروش الزرقاء) للصعود إلى دور الثمانية في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة البطولة عام 2013 بجنوب أفريقيا.

وأصبح منتخب موريتانيا رابع منتخب عربي يودع النسخة الحالية للمسابقة، بعد المنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة مبكرا من دور المجموعات، بالإضافة للمنتخب المصري، الذي ودع المسابقة من دور الـ16 بخسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أمس الأحد.

في المقابل، ضرب منتخب الرأس الأخضر موعدا في دور الثمانية يوم فبراير القادم بمدينة ياماسوكرو، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي المغرب، الذي بات الممثل الوحيد للعرب في البطولة حاليا، وجنوب أفريقيا، التي تقام غدا الثلاثاء.

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