Tuesday, 30 January 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرأس الأخضر يضاعف جراح العرب في أمم أفريقيا 2023 ويقصي موريتانيا من دور الـ16

1/29/2024 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل منتخب موريتانيا سلسلة إخفاقات المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، بعدما ودع المسابقة القارية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وخسر منتخب موريتانيا صفر / 1 أمام منتخب الرأس الأخضر، اليوم الاثنين، في دور الـ16 للبطولة، على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وكان المنتخب الموريتاني، الذي شارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ندا قويا لمنتخب الرأس الأخضر، وكاد أن يخطف هدف التقدم في أكثر من مرة، غير أن نقص خبرة لاعبيه حال دون ذلك.

وتقمص ريان مينديز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب الرأس الأخضر الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليقود المنتخب الملقب بـ(القروش الزرقاء) للصعود إلى دور الثمانية في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة البطولة عام 2013 بجنوب أفريقيا.

وأصبح منتخب موريتانيا رابع منتخب عربي يودع النسخة الحالية للمسابقة، بعد المنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة مبكرا من دور المجموعات، بالإضافة للمنتخب المصري، الذي ودع المسابقة من دور الـ16 بخسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أمس الأحد.

في المقابل، ضرب منتخب الرأس الأخضر موعدا في دور الثمانية يوم فبراير القادم بمدينة ياماسوكرو، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي المغرب، الذي بات الممثل الوحيد للعرب في البطولة حاليا، وجنوب أفريقيا، التي تقام غدا الثلاثاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29012024000110011019ID1107782855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث