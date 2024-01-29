البيت الأبيض: لا نسعى إلى حرب مع إيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكّد الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي الاثنين أن واشنطن "لا تسعى إلى حرب مع إيران"، دون أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت إدارة بايدن تعتزم ضرب الأراضي الإيرانية بعدما أدّى هجوم بطائرة مسيّرة إلى مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في قاعدة في الأردن.
وقال كيربي تعليقًا على الهجوم الذي اتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف خلفه "شكّل هذا الهجوم تصعيدًا ولا تخطئوا بشأن ذلك، ويتطلب ردًا".
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