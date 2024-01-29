البيت الأبيض: لا نسعى إلى حرب مع إيران

أكّد الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي الاثنين أن واشنطن "لا تسعى إلى حرب مع إيران"، دون أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت إدارة بايدن تعتزم ضرب الأراضي الإيرانية بعدما أدّى هجوم بطائرة مسيّرة إلى مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في قاعدة في الأردن.

وقال كيربي تعليقًا على الهجوم الذي اتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف خلفه "شكّل هذا الهجوم تصعيدًا ولا تخطئوا بشأن ذلك، ويتطلب ردًا".





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