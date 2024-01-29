سكان من قطاع غزة: إذا توقفت مساعدات الأنوروا سنموت جوعاً

أعرب سكان قطاع غزة الإثنين عن أسفهم لتعليق عدة دول التمويل الإضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن اتهمت إسرائيل عددا من موظفي المنظمة الأممية بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وقامت الوكالة بطرد عدد من الموظفين بسبب الاتهامات الإسرائيلية ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات التي لم يتم تحديدها.

وأعلنت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان تعليق التمويل الإضافي للأونروا.

والتقت وكالة فرانس برس في مدينة رفح حيث لجأ 1,5 مليون شخص، عدداً من سكان قطاع غزة قالوا إن الدعم الذي يحصلون عليه من الوكالة الأممية غير كاف.

وقال صباح مصبّح (50 عاماً) "نحن نعيش على مساعدات الأونروا وإذا توقفت سنموت من الجوع ولا أحد ينظر إلينا".

أما آمال عبد المنعم التي نزحت من مدينة غزة في شمالي القطاع فأكدت أنه إذا توقف "دعمنا من قبل الأونروا فإن شعبنا سوف يضيع ويموت".

وتساءلت عبد المنعم "الأونروا تعهدت أن تبقى تدعمنا لماذا تتخلى عنا الآن؟".

وأدى الهجوم المباغت غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

وردا على ذلك، تعهّدت إسرائيل ب"القضاء" على حماس وباشرت قصفا مدمرا على قطاع غزة أتبع بعملية برية منذ 27

أكتوبر، ما تسبب بمقتل 26637 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس الإثنين.

وخُطف نحو 250 شخصا خلال هجوم حماس، أطلِق سراح مئة منهم في نهاية نوفمبر خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيّين. وبحسب السلطات الإسرائيلية، ما زال هناك 132 رهينة محتجزين في قطاع غزة من بينهم 28 يعتقد أنهم قتلوا.

وتعهدت إسرائيل بوقف عمل وكالة الغوث في قطاع غزة بعد الحرب.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين أنه ألغى اجتماعا مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني كان مقررا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس "يجب على لازاريني أن يستخلص النتائج ويستقيل".

وعبرت مجموعة تضم 20 منظمة إغاثة من بينها أوكسفام وأنقذوا الأطفال وأكشن إيد في بيان مشترك عن "سخطها" إزاء تعليق تمويل الوكالة الأممية.

وقال مصدر في الأونروا لوكالة فرانس برس إن تعليق التمويل المعلن لم يؤثر بعد على عمل الوكالة على الأرض.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا تغيير في آليات توزيع المساعدات التي تنفذها الأونروا في قطاع غزة".

وتابع "الوضع خطير جدا وإذا أصرت الولايات المتحدة والدول الداعمة على وقف دعمها للأونروا فهذه كارثة كبرى".

ولا زالت واشنطن التي أعلنت وقف تمويلها للوكالة الأممية، تدرس خياراتها المستقبلية.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الأمريكي جون كيربي لشبكة "سي إن إن" الإثنين إن الأونروا "ساعدت حرفيا في إنقاذ آلاف الأرواح" في غزة.

وأضاف "بالرغم من أن الأمر خطير للغاية ويجب التعامل معه على هذا النحو، أعتقد أننا بحاجة أيضا أن نتذكر عدم الطعن في العمل الجيد الذي تقوم بع الوكالة بأكملها".





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