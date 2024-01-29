جلسة استماع بالكنيست لإقالة عضو ساند قضية الإبادة في لاهاي

بدأت لجنة القواعد والإجراءات في الكنيست جلسة استماع غير مسبوقة بشأن ما إذا كان سيتم السماح لكامل هيئة أعضاء الكنيست بالتصويت على طرد عضو الكنيست عوفر كاسيف بسبب مساندته قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في لاهاي.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن رئيس اللجنة، أوفير كاتس، قوله في افتتاح الجلسة، إنه «سيكون شرفاً عظيماً لي طرد الشخص الأكثر حقارة الذي يعرفه الكنيست على الإطلاق»، مضيفاً أن كاسيف «واصل الإدلاء بتعليقات قاسية خلال الحرب».

وأوضحت الصحيفة أن كاسيف، العضو اليهودي الوحيد في الجبهة العربية للتغيير التي تضم أغلبية عربية، يُوجَّه إليه الاتهام بسبب تعليقات أدلى بها دعماً لادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة.

ورداً على تصرفات كاسيف، شرع عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب «إسرائيل بيتنا»، في تفعيل آلية قانونية غير مستخدمة سابقاً يتضمنها قانون الإيقاف لعام 2016، وبموجبها يجوز للمشرعين طرد زملائهم من صفوفهم إذا تبين أنهم ارتكبوا واحدة من عدد من المخالفات القانونية، بما في ذلك التعبير عن الدعم لكفاح مسلح ضد إسرائيل أو التحريض على العنصرية.

وذكرت «تايم أوف إسرائيل» أنه إذا وافق 75% من أعضاء لجنة القواعد والإجراءات، فسيكون بوسع كامل هيئة أعضاء الكنيست التصويت على طرد كاسيف.

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