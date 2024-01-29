صفارات الإنذار تدوّي في تل أبيب

دوَّت صفارات الإنذار في تل أبيب، اليوم، محذرةً من صواريخ أُطلقت من قطاع غزة للمرة الأولى منذ أسابيع.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب، قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على اعتداءات بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث القتال محتدم بين مقاتلي الحركة والجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 15 صاروخاً أُطلقت، مؤكداً أنه جرى اعتراض ستة منها.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تزيل حطاماً سقط على ضاحية واحدة على الأقل في تل أبيب، ويحتمل أنه ناجم عن اعتراض أحد الصواريخ في الجو.

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