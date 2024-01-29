صفارات الإنذار تدوّي في تل أبيب

(MENAFN
- Al-Bayan)
دوَّت صفارات الإنذار في تل أبيب، اليوم، محذرةً من صواريخ أُطلقت من قطاع غزة للمرة الأولى منذ أسابيع.
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب، قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على اعتداءات بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث القتال محتدم بين مقاتلي الحركة والجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 15 صاروخاً أُطلقت، مؤكداً أنه جرى اعتراض ستة منها.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تزيل حطاماً سقط على ضاحية واحدة على الأقل في تل أبيب، ويحتمل أنه ناجم عن اعتراض أحد الصواريخ في الجو.
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