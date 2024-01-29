رئيس الدولة يدعو أمير قطر للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، والمقرر عقدها في فبراير المقبل.
سلم الرسالة إلى سموه، سعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة، خلال استقباله في الديوان الأميري.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN29012024000110011019ID1107782849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.