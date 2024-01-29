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رئيس الدولة يدعو أمير قطر للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024

1/29/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، والمقرر عقدها في فبراير المقبل.

سلم الرسالة إلى سموه، سعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة، خلال استقباله في الديوان الأميري.

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