رئيس الدولة يدعو أمير قطر للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، والمقرر عقدها في فبراير المقبل.

سلم الرسالة إلى سموه، سعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة، خلال استقباله في الديوان الأميري.

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