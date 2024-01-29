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وزير خارجية إسرائيل يطالب المفوض العام للأونروا بالاستقالة

1/29/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم، أنه ألغى اجتماعات مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودعاه إلى الاستقالة عقب مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا اشتركوا في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقال كاتس: «ألغيت للتو اجتماعات لمفوض أونروا فيليب لازاريني مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل».

وأضاف: «شارك موظفو أونروا في مذبحة السابع من أكتوبر، ينبغي أن يستخلص لازاريني النتائج ويستقيل. مناصرو الإرهاب غير مرحَّب بهم هنا».

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