إسرائيل تهاجم غزة من جديد وأمريكا تدرس الرد على مقتل جنودها

كشف سكان أن إسرائيل شنَّت هجوماً خلال الليل على مدينة غزة شمالي القطاع الفلسطيني بعد أسابيع من انسحاب قواتها من هناك، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن الرد على أول ضربة تسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، إن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب 34 على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نفذه مسلحون شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا، في تصعيد للعنف تجاوز قطاع غزة.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشن هجمات انتقامية، قائلاً: «مما لا شك فيه أننا سنحاسب كل المسؤولين (عن الهجوم) في الوقت (المناسب لنا) وبالطريقة التي نختارها».

وقال سكان فلسطينيون إن إسرائيل شنت غارات جوية على أحياء في أنحاء مدينة غزة ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأضافوا أن الدبابات الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت الزوارق البحرية قذائف وطلقات نارية على المناطق الساحلية في الغرب.

وأعلنت إسرائيل في أواخر العام الماضي انتهاء عملياتها تقريباً في شمال غزة. وتشير عودة القتال في مدينة غزة إلى أن الحرب لا تسير حسب الخطة.

وذكر سكان أن معارك عنيفة بالأسلحة النارية وقعت بالقرب من مستشفى الشفاء الرئيسي في المدينة.

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