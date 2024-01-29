لماذا لم يحاول الأمريكيون إسقاط المسيَّرة المعتدية على قاعدتهم العسكرية؟

كشف مسؤول أمريكي السبب وراء عدم محاولة الأمريكيين إسقاط المسيَّرة المعتدية على القاعدة العسكرية على حدود الأردن.

وأوضح المسؤول أنه ربما تم الخلط بين هجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن وعودة طائرة أمريكية مسيرة إلى المنشأة الأمريكية.

وقال المسؤول، الذي لم يسمح له بالتعليق وأصر على عدم الكشف عن هويته، اليوم، إن الروايات الأولية تشير إلى أن المسيَّرة المعادية، التي ضربت المنشأة المعروفة باسم «البرج 22»، ربما تم الخلط بينها وبين طائرة أمريكية بدون طيار كانت تحلّق أيضاً في الهواء في الوقت نفسه.

وأضاف أنه بينما كانت مسيَّرة العدو تحلّق على ارتفاع منخفض، كانت مسيَّرة أمريكية تعود أيضاً إلى القاعدة، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك أي جهد لإسقاط طائرة العدو المسيرة.

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