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الكويت وبريطانيا يبحثان تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني

1/29/2024 2:50:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.محمد بوعركي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة أوليفر داودن سبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما تطوير البنية التحتية التكنولوجية والأمنية وتبادل الخبرات.
جاء ذلك في بيان صادر عن «الأمن السيبراني» عقب استقبال بوعركي المسؤول البريطاني والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت إذ يصادف هذا العام مرور 125 على إقامة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وبحسب البيان، شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في مجال الأمن السيبراني، إذ أكد الجانبان أهمية تعزيز الوعي بهذا المجال في ضوء التحول الرقمي المتسارع والاعتماد على التقنيات الحديثة.
وأكد الجانبان أن التحديات التي تواجه أمن المعلومات سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها.
وشددا على أهمية التعاون في سبيل تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الشراكة في المجال الأكاديمي بما يسهم في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري وصولا إلى فضاء سيبراني آمن لحماية مؤسسات الدولة.
ووفق البيان، جاءت هذه الزيارة في إطار مساعي «الأمن السيبراني» لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في المجالات ذات الصلة وتجسيدا لمستوى التعاون المشترك والعلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

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