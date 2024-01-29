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رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته

1/29/2024 2:50:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2021، استقالته من الحكومة قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الخريف المقبل.
وقال غاريباشفيلي في خطاب متلفز «سأغادر منصبي كرئيس للوزراء».
وأوضح المسؤول، الذي سبق له أن ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2015، أنه سيصبح في الأول من فبراير رئيسا «للحلم الجورجي» الحزب الحاكم الذي أسسه رجل الأعمال بيدزينا إيفانيشفيلي.
وقال غاريباشفيلي (41 عاما) في كلمته إن «الحلم الجورجي يجب أن يستعد لتحقيق فوز مقنع في الانتخابات التشريعية في اكتوبر».
ويأتي هذا القرار بعد شهر من عودة بيدزينا ايفانيشفيلي أغنى رجل في جورجيا، إلى الساحة السياسية، ويرى كثيرون انه يتحكم بالسلطة في السنوات الأخيرة.
وفي ديسمبر 2023، تولى منصب الرئيس الفخري لحزب «الحلم الجورجي»، وهو ما اعتبره المراقبون خطوة أولى نحو مشاركة أكثر نشاطا لرجل الأعمال في السياسة الوطنية.
وفقا لقناة «إيميدي» التلفزيونية الموالية للحكومة، سيتم استبدال غاريباشفيلي بالزعيم الحالي للحلم الجورجي المقرب من ايفانيشفيلي، إيراكلي كوباخيدزه (45 عاما).
ويأتي رحيل غاريباشفيلي على خلفية الحرب في أوكرانيا التي خلقت مخاوف جدية في جورجيا، حيث تظل ذكرى تدخل القوات الروسية في عام 2008 والحرب الخاطفة التي تلت راسخة في الأذهان.

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