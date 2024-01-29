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محطات تاريخية ومفصلية توجت العلاقات بين البلدين على مدار 130 عاما

1/29/2024 2:50:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على مدار 130 عاما مرت العلاقات الكويتية -السعودية بمحطات تاريخية ومفصلية توجت بمواقف ثابتة عكست عمق العلاقة وخصوصيتها بين القياديتين والشعبين.
وما زالت كلمة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) الشهيرة في حاضرة ذاكرة وقلوب الكويتيين حين قال «إما ان تعود الكويت أو تذهب السعودية معها» وذلك عام 1990 حين غزت العراق دولة الكويت.
وتتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين بطابع خاص جدا يقوم على أسس راسخة صنعتها القواسم المشتركة والمواقف التاريخية منذ عقود، اضافة إلى السمات المشتركة المبنية على الأخوة ووحدة المصير.
ويعود تاريخ متانة هذه العلاقات إلى عام 1891 حينما استضاف الأمير الراحل الشيخ مبارك الصباح (مبارك الكبير) الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود ونجله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن في الكويت ووقف إلى جانبهما حتى استعادة الملك عبدالعزيز الرياض عام 1902 لتتجاوز العلاقات حينها أبعاد العلاقات الدولية بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة وأواصر القربى والمصير المشترك تجاه أي قضية تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الشيخ مبارك بأخيه الإمام عبدالرحمن الفيصل المتانة والقوة على العلاقات السعودية ـ الكويتية خصوصا بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت.
واستمر أمراء دولة الكويت وملوك المملكة العربية السعودية اللاحقون على هذا النهج وصولا إلى عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وملك المملكة العربية السعودية الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وتحديدا في عام 1990 حين غزت العراق دولة الكويت، فكان للمملكة الدور الكبير في استضافة ودعم دولة الكويت حكومة وشعبا حتى تحرير دولة الكويت في عام 1991.
وفي عام 2018 في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد (طيب الله ثراه) وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي وهو مجلس تنسيقي تندرج تحت مظلته مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين بهدف ترجمة العلاقات الوطيدة والوصول بها إلى التكامل.
ويهدف المجلس الذي وقع محضر إنشائه في عام 2018 إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان.
وفي 5 يونيو 2021 عقد الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي» بتوجيهات الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويطمح الجانبان السعودي والكويتي إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2019 بلغ نحو 39.8 مليار ريال سعودي، فيما بلغت صادرات المملكة إلى دولة الكويت نحو 83.7 مليار ريال والواردات نحو 56.1 مليار ريال
ويعمل البلدان على تفعيل أعمال «مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي» وذلك بعقد الاجتماع الأول خلال أقرب فرصة ممكنة.

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