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نقابة العاملين في الشؤون توفر كوبونات لمنتسبيها وأسرهم بأسعار رمزية لدخول المكشات 2

1/29/2024 2:50:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري عن توفير كوبونات لمشروع المكشات2 لمنتسبي النقابة وعائلاتهم قريبا بسعر رمزي 100 فلس بدلا من 3 دنانير على ان يتم تسلّمها من مقر النقابة لدخول المكشات 2 في الجزيرة الشمالية في جسر الشيخ جابر الأحمد.
وقال ان ذلك يأتي من منطلق الشراكة بين النقابة والوزارة لخدمة منتسبيها.‏

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