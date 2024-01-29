نقابة العاملين في الشؤون توفر كوبونات لمنتسبيها وأسرهم بأسعار رمزية لدخول المكشات 2

نقابة العاملين في الشؤون توفر كوبونات لمنتسبيها وأسرهم بأسعار رمزية لدخول المكشات 2
التاريخ
1/29/2024 2:50:08 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري عن توفير كوبونات لمشروع المكشات2 لمنتسبي النقابة وعائلاتهم قريبا بسعر رمزي 100 فلس بدلا من 3 دنانير على ان يتم تسلّمها من مقر النقابة لدخول المكشات 2 في الجزيرة الشمالية في جسر الشيخ جابر الأحمد.
وقال ان ذلك يأتي من منطلق الشراكة بين النقابة والوزارة لخدمة منتسبيها.
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