الكويت تدين الهجوم الإرهابي على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية- السورية

الكويت تدين الهجوم الإرهابي على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية- السورية
التاريخ
1/29/2024 2:50:08 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت للهجوم الإرهابي الذي شن على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية -السورية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات الأميركية المتمركزة في الموقع.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الكويت إدانتها لكل الأعمال الإرهابية فإنها تدعو إلى تضافر الجهود للوقوف بوجه مثل تلك الأعمال لتحقيق استقرار المنطقة والعالم.
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