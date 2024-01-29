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الكويت تدين الهجوم الإرهابي على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية- السورية

1/29/2024 2:50:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت للهجوم الإرهابي الذي شن على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية -السورية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات الأميركية المتمركزة في الموقع.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الكويت إدانتها لكل الأعمال الإرهابية فإنها تدعو إلى تضافر الجهود للوقوف بوجه مثل تلك الأعمال لتحقيق استقرار المنطقة والعالم.

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