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التجارة تضبط مخزن إطارات مستعملة وأحد المحال يبيع سلعا مقلدة

1/29/2024 2:50:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد معارض الإطارات في منطقة الشويخ الصناعية لقيامه بتخزين وبيع إطارات مستعملة متنوعة الأحجام والمقاسات، مما يشكل خطرا على أمن وسلامة المستهلكين مستخدمي المركبات، فتم إغلاقه وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.
من جهة اخرى، قامت الوزارة بضبط أحد المحال في منطقة السالمية لقيامه بعرض وبيع حقائب وملابس وأحذية وإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية فتم إغلاقه وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

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