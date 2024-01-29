التجارة تضبط مخزن إطارات مستعملة وأحد المحال يبيع سلعا مقلدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد معارض الإطارات في منطقة الشويخ الصناعية لقيامه بتخزين وبيع إطارات مستعملة متنوعة الأحجام والمقاسات، مما يشكل خطرا على أمن وسلامة المستهلكين مستخدمي المركبات، فتم إغلاقه وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.
من جهة اخرى، قامت الوزارة بضبط أحد المحال في منطقة السالمية لقيامه بعرض وبيع حقائب وملابس وأحذية وإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية فتم إغلاقه وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.
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