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التأمينات استضافت ندوة لمكتب إيسا للدول العربية

1/29/2024 2:50:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ندوة فنية لمكتب ارتباط الإيسا للدول العربية بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تحت عنوان «الابتكار والإبداع لتطوير أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي» بهدف دراسة مناهج الابتكار لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، ودور مديريها بالابتكار، ونطاق هذا الابتكار ودوافعه وكيف بإمكانه تغيير الأدوات والمناهج لخلق القيمة العليا للمستخدمين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي عن طريق عرض بعض التجارب في الدول العربية من قبل الدول المشاركة. وافتتحت الندوة بـ3 كلمات ألقاها كل من المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان، والأمين العام لإيسا مرسيلو أبي رامية كيتانو، ورئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان د. محمد كركي، ثم شرعت الدول المشاركة في عرض تجاربها وخبراتها بدءا من التجربة الكويتية فالتجربة السعودية ثم تأتي التجربة الفلسطينية في ختام اليوم الاول من الندوة.
أما بقية التجارب العربية فإنها تستكمل إنجاح هذه الندوة وإثراءها في اليوم الآخر منها، فتأتي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان مشاركة تخص التجربة اللبنانية حول مجالات الابتكار والإبداع المعتمدة من قبل الصندوق، تعقبها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين التي طرحت تفاصيل مبادرتها (طموح) وخطة عملها وأهم ما نتج عنها، ثم التجربة العمانية متمثلة بصندوق الحماية الاجتماعية، وختاما عرض التجربة الإماراتية كل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للتقاعد.
وفي الختام، تقدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للكويت بجزيل الشكر والثناء لجميع الدول المشاركة ووفودها التي تضفي طابعا مميزا للندوة.

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