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العنزي افتتاح مركز البلدية في المطلاع قريبا

1/29/2024 2:50:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكد رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع خالد العنزي، أن «المطلاع» ستشهد افتتاح مركز البلدية قسمي النظافة والهندسة في الضاحيتين N8 وN11 خلال الأيام المقبلة. وأشاد العنزي في تصريح لـ «الأنباء» بما تم خلال زيارة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود إلى مدينة المطلاع واجتماعه مع عدد من أهالي المنطقة عقب افتتاحه وحدة الرعاية الأسرية التابعة لقطاع الرعاية الأسرية في الضاحية N11، مشيرا إلى أن الوزير وعد أهالي المنطقة بأنه خلال القريب العاجل سيتم افتتاح الجمعية التعاونية وصالة الأفراح وقطاع الرعاية الأسرية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها سكان المدينة.
وأضاف أن الوكيل المساعد لشؤون التنمية بالوزارة د.خالد العجمي وعد اهالي المنطقة بأن افتتاح وحدة الرعاية الأسرية التابعة لقطاع الرعاية الأسرية ستتبعه مراحل أخرى لتنفيذ جميع الخدمات على وجه السرعة للمواطنين، وسيتم افتتاح العديد من المراكز التابعة لوزارة الشؤون من وحدات لرعاية الأسرية ومراكز لتنمية المجتمع.

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