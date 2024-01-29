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مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بين الإحصاء والزراعة

1/29/2024 2:50:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّعت الإدارة المركزية للإحصاء أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية.
ووقع الاتفاقية في مقر الإدارة المدير العام بالتكليف وفاء اليحيى والمدير العام لهيئة الزراعة بالتكليف ناصر تقي.
وقالت اليحيى لـ«كونا» إن توقيع المذكرة يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق وتكامل البيانات بين الجهتين وتوفير مزيد من البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع الزراعي والثروة السمكية والتي تساعد في توجيه السياسات الحكومية والتخطيط للتنمية الاقتصادية ما يؤدي بدوره إلى ضمان الأمن الغذائي وتحسينه.
وأشارت إلى سعي الإدارة الدائم إلى إقرار آلية تنفيذية مستدامة تضمن تجاوب الجهات الحكومية في تزويد «الإحصاء» بالبيانات وفق معايير وإرشادات واضحة بخصوص جودة البيانات والمعلومات وتعزيز تبادلها وزيادة التعاون في تطوير المنهجيات وتبسيط الإجراءات الإحصائية وتقليل النفقات المالية التي تجرى على المسوح الميدانية.
وأكدت التزام الإدارة بتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص تحقيقا لاستراتيجيتها 2022-2026 وتنفيذا للخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة بين العامين 2021 و2025 للربط مع الجهات.
من جهته، قال تقي إن الهيئة منذ إنشائها عام 1983 تسعى إلى تنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها في البلاد.
وأكد أهمية تعاون الجهات الحكومية بتبادل البيانات والمعلومات ودعم ادارة الاحصاء كونها المسؤولة عن البيانات في الدولة، مبينا أن هذا التعاون يوفر بيانات دقيقة ومحدثة عن القطاع الزراعي والثروة السمكية ما من شأنه تحليل الاتجاهات وتوفير فرص لتحسين التخطيط الاستراتيجي للزراعة وتنميتها وتعزيز الإنتاجية الزراعية والثروة السمكية وتحقيق الأمن الغذائي.

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