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تمديد توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 12 في جنوب سعد العبدالله

1/29/2024 2:50:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تمديد موعد توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة الثانية عشرة من الضاحية N4 وذلك اليوم الثلاثاء 30 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا في مسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.
وقالت «السكنية» ان اولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 30 يونيو 2006 وما قبل، مشيرة الى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الاصلية أو إبراز تطبيق «هويتي».
وكانت المؤسسة أعلنت مؤخرا عن قيامها بتوزيع الدفعة الثانية عشرة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 258 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 13/2/2005.

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