وزير الكهرباء يبحث التطوير مع قيادات المحطات

الحجرف اطلع الأسبوع الماضي على وضع الشبكة المائية ومعدلات التخزين

دارين العلي

يستمر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. سالم الحجرف بعقد اجتماعاته مع قياديي القطاعات في الوزارة، كل على حدة، بهدف الاطلاع بشكل موسع على سير العمل في كل قطاع وسبل التطوير.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء» إنه من المقرر ان يلتقي الوزير الحجرف اليوم مسؤولي قطاع محطات القوى الكهربائية للاطلاع على مشاريع القطاع ومعدلات الانتاج والاستهلاك المتوقعة وجدول اعمال صيانة وحدات الكهرباء ومقطرات المياه.

ولفتت إلى أن الحجرف التقى نهاية الأسبوع الماضي مسؤولي قطاع تشغيل وصيانة المياه وتم إطلاعه على وضع الشبكة المائية ومعدلات التخزين وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال الصيانات والمشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلا والمشاريع التي سيتم طرحها قريبا.

وأوضحت المصادر أنه «بلقاء مسؤولي قطاع محطات القوى المقرر عقد اجتماعه اليوم يكون الوزير الحجرف التقى بجميع مسؤولي قطاعات الوزارة ووقف على خطط ومشاريع القطاعات كافة وتصوراتها والعقبات التي تواجهها».

وأشارت إلى حرص الوزير الحجرف على تنفيذ المشاريع الإنتاجية المخطط طرحها وفق مواعيدها الزمنية سواء التي ستقوم الوزارة بطرحها أو التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة لضمان تلبي الوزارة لاحتياجات الدولة من كهرباء وماء.