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وزير الخارجية ونائب رئيس وزراء المملكة المتحدة بحثا تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة

1/29/2024 2:50:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الاثنين مع نائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الصديقة أوليفر داودن بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى البلاد، والتي تأتي احتفاء بالذكرى الـ 125 لإقامة العلاقات التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة.
وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات في المنطقة والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان وزير الخارجية عبدالله اليحيا استقبل نائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الصديقة أوليفر داودن مساء الأحد في مطار الكويت الدولي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد.

MENAFN29012024000130011022ID1107782824

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