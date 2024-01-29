نائب وزير الخارجية بحث مع سفراء تونس والصين وإيطاليا سبل توطيد العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الاثنين سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد محمد كريم بودالي، حيث تم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل توطيدها في كل المجالات.
كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الاثنين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي، حيث تم بحث سبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد نائب وزير الخارجية على موقف دولة الكويت الداعم لسياسة الصين الواحدة، مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
كذلك، استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الاثنين سفير الجمهورية الإيطالية لدى البلاد لورنزو موريني، حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
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