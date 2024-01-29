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نائب وزير الخارجية بحث مع سفراء تونس والصين وإيطاليا سبل توطيد العلاقات الثنائية

1/29/2024 2:50:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الاثنين سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد محمد كريم بودالي، حيث تم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل توطيدها في كل المجالات.
كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الاثنين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي، حيث تم بحث سبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد نائب وزير الخارجية على موقف دولة الكويت الداعم لسياسة الصين الواحدة، مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
كذلك، استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الاثنين سفير الجمهورية الإيطالية لدى البلاد لورنزو موريني، حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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