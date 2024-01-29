سفيرنا لدى بغداد بحث تعزيز التعاون الثنائي مع وزير الخارجية العراقي ورئيس مجلس القضاء

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث سفيرنا لدى العراق طارق الفرج مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، كل على حدة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقال الفرج لـ«كونا» إنه بحث أول من أمس مع وزير الخارجية العراقي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وأوجه التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية بينهما، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار الى أنه بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق سبل تعزيز التعاون في المجالات القضائية بين البلدين وعدد من القضايا الثنائية.
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