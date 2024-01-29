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سفيرنا لدى بغداد بحث تعزيز التعاون الثنائي مع وزير الخارجية العراقي ورئيس مجلس القضاء

1/29/2024 2:50:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث سفيرنا لدى العراق طارق الفرج مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، كل على حدة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقال الفرج لـ«كونا» إنه بحث أول من أمس مع وزير الخارجية العراقي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وأوجه التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية بينهما، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار الى أنه بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق سبل تعزيز التعاون في المجالات القضائية بين البلدين وعدد من القضايا الثنائية.

MENAFN29012024000130011022ID1107782822

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