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افتتاح مركز خدمة المواطن بمدينة صباح السالم الجامعية

1/29/2024 2:50:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت جامعة الكويت مركز خدمة المواطن في مدينة صباح السالم الجامعية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك في إطار الحرص على الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة.
وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي في تصريح صحافي على هامش الافتتاح ضرورة تسخير كل الخدمات لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريسية وطلبة وموظفين.
وأوضح د.الحربي أن افتتاح مركز خدمة المواطن يأتي لتسهيل وتوفير الوقت والجهد، معربا عن شكره لوزارة الداخلية على افتتاحها المركز بمدينة صباح السالم الجامعية وتعاونها الدائم.
من جهته، قال الأمين العام للجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري في تصريح مماثل إن هذه الخدمات جاءت استكمالا للخدمات الأخرى المتوافرة في الجامعة كالخدمات الطبية ومراكز الإطفاء، مبينا أن التعاون مع جميع وزارات الدولة يهدف إلى تذليل الصعوبات أمام منتسبي جامعة الكويت.
وأضاف د.الظفيري أن جامعة الكويت مستمرة في تقديم جميع الخدمات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين استكمالا لسلسلة من الخدمات التي تقدمها في مختلف مرافقها.
من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة لمراكز خدمة المواطن بوزارة الداخلية العميد سعد الهملان في تصريح مماثل إن افتتاح مركز خدمة المواطن بالتعاون مع الجامعة جاء وفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بضرورة الاستعجال في افتتاح مراكز خدمة المواطن في جميع مناطق البلاد.
وأضاف العميد الهملان أن المركز يقدم عددا من المعاملات الخاصة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة للمرور من تجديد المركبات والرخص والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام فضلا عن العديد من المعاملات التي يمكن إنجازها عبر (الأونلاين) وتخدم أكبر شريحة من منتسبي الجامعة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والقائمين عليها من المواطنين والمقيمين.

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