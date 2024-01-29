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المهندسين والديبلوماسي اختتما إعداد التقارير

1/29/2024 2:50:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جددت جمعية المهندسين حرصها على التعاون مع معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي ومختلف الإدارات في وزارة الخارجية، مشيرة إلى النجاح المميز الذي شهده هذا التعاون بإقامة دورة وتدريبية متميزة بعنوان «إعداد وكتابة التقارير الفنية والهندسية» من البرنامج التدريبي الموسمي للمعهد.
وقد شارك في الدورة نحو 21 مهندسا ومهندسة من عدد من الجهات الرسمية في وزارة الدولة، وأقيمت في مقر المعهد وحاضر فيها د.محمد الشايجي. وقام مساعد وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي السفير ناصر الصبيح ورئيس الجمعية المهندس فيصل العتل بتسليم المشاركين في الدورة شهادات إتمامهم لها بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة ورئيس مركز التدريب في الجمعية م.أنس الحديب. وأعرب الجانبان عن حرصهما على استمرار هذا التعاون وتطوير أداء الكوادر الكويتية في مختلف التخصصات.
وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل في ختام الدورة: إننا سعداء بمثل هذا التعاون وقد حرصنا على توفير طافة متطلبات إقامة هذه الدورة وغيرها من البرامج التدريبية التي يعني بها المعهد، لافتا الى أن فتح الباب لتدريب الكوادر الكويتية من مختلف الجهات في أروقة المعهد خطوة مميزة تستحق التعاون والتطوير.
وأضاف العتل أن جمعية المهندسين الكويتية دأبت على التعاون مع مختلف الإدارات في وزارة الخارجية وتواصلها معها في إطار دعم الجمعية للجهات الحكومية ووفق لمتطلبات هذه الجهات خاصة في مجالات التعاون المهني والاعتماد الهندسي للزملاء غير الكويتيين العاملين في الدولة، معربا عن الأمل في تطوير هذا التعاون وفتح مزيد من قنوات التواصل سواء مع «الخارجية» أو غيرها من الجهات الحكومية.

MENAFN29012024000130011022ID1107782820

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