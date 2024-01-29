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اليوسف شهد قسم ضابط من الشرطة النسائية تطبيق القانون على الجميع والعطاء بخدمة الوطن

1/29/2024 2:50:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أمس الاثنين ضابطا برتبة ملازم من خريجي معهد الشرطة النسائية الدفعة 13، وذلك لأداء القسم أمامه بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وعدد من قيادات وزارة الداخلية.
وتقدم اليوسف بالتهنئة إلى الخريجة بالانضمام إلى زملائها في ميدان العمل وحثها على البر بقسمها الذي أدته أمام الله ثم الوطن وتطبيق القانون على الجميع وأن تكون قدوة لزملائها في الانضباط العسكري وبذل الجهد والعطاء في خدمة الوطن، متمنيا لها التوفيق في حياتها العملية.
تلا القسم المقدم فاطمة يوسف عنبر.
.. وشهد أداء القسم لضابط خريج دبلوم هندسة إطفاء
‏شهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أمس أداء قسم أحد الطلبة الضباط في قوة الإطفاء العام من حملة شهادة دبلوم هندسة إطفاء، وذلك في مكتبه بمبنى وزارة الدفاع، وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد. ‏وشدد اليوسف بعد أداء الضابط للقسم، على الالتزام بالقسم ووضع أمن الوطن ومصلحته أمانة في عنقه وأن يبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي. ‏حضر أداء القسم ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر ابراهيم ومدير إدارة تدريب قوة الإطفاء العميد عبدالله سلطان أحمد.

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